Zgjedhjet në PD Elbasan, pesë kandidatë në garë për kreun e degës

ELBASAN – Partia Demokratike në Elbasan po zhvillon sot zgjedhjet për kryetarin e ri të degës, ku në garë janë pesë kandidatë.
Procesi i votimit ka nisur në orën 08:00 dhe pritet të përfundojë në 18:00, ndërsa të drejtën e votës e kanë rreth 2400 anëtarë.
Në garë janë Durim Çekrezi, Elior Vila, Lumturi Hasa, Sokol Shkëlzeni dhe Alis Narazani, të cilët përfaqësojnë profile të ndryshme politike dhe profesionale.
Ky proces konsiderohet i rëndësishëm për drejtimin dhe organizimin e mëtejshëm të Partisë Demokratike në Elbasan.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd