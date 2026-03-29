Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
Zgjedhjet në PD Elbasan, pesë kandidatë në garë për kreun e degës
Transmetuar më 29-03-2026, 11:00

ELBASAN – Partia Demokratike në Elbasan po zhvillon sot zgjedhjet për kryetarin e ri të degës, ku në garë janë pesë kandidatë.

Procesi i votimit ka nisur në orën 08:00 dhe pritet të përfundojë në 18:00, ndërsa të drejtën e votës e kanë rreth 2400 anëtarë.

Në garë janë Durim Çekrezi, Elior Vila, Lumturi Hasa, Sokol Shkëlzeni dhe Alis Narazani, të cilët përfaqësojnë profile të ndryshme politike dhe profesionale.

Ky proces konsiderohet i rëndësishëm për drejtimin dhe organizimin e mëtejshëm të Partisë Demokratike në Elbasan.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...