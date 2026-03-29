Konflikti në Gjirin Persik/ Arabia Saudite, Turqia dhe Egjipti takohen në Pakistan për bisedime mbi Iranin

Diplomatët e lartë nga Arabia Saudite, Turqia dhe Egjipti pritet të zhvillojnë sot takime në Pakistan për të diskutuar mënyrat e mundshme për të zgjidhur tensionet në Lindjen e Mesme.
Kryeministri pakistanez, Shehbaz Sharif, njoftoi se do të zhvillohen bisedime të gjera me presidentin e Iran, Massoud Pezeskian, për të diskutuar armiqësitë rajonale dhe mënyrat për të parandaluar përshkallëzimin e konfliktit.
Sipas mediave ndërkombëtare, tensionet rajonale kanë shkaktuar pasoja të rëndësishme për ekonominë globale, duke kërcënuar furnizimet me naftë dhe gaz dhe duke ndikuar në transportin ajror. Kontrolli i Iranit mbi Ngushtica e Hormuzit ka krijuar turbulenca në tregjet energjetike dhe ka rritur çmimet.
Shtetet e Bashkuara dhe Izraeli vazhdojnë sulmet ndaj Iranit, ndërsa kundërsulmet e Teheranit synojnë Izraelin dhe shtetet fqinje të Gjirit. Ekspertët paralajmërojnë se konflikti mund të ndikojë më tej në transportin detar global, veçanërisht nëse anijet preken sërish në Ngushtica Bab el-Mandeb, përmes së cilës kalon rreth 12% e tregtisë botërore.
