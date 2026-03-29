Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
Ndryshimi i stilit të jetesës rrit kërkesën për ushqime të gatshme
Transmetuar më 29-03-2026, 08:07

Ritmi i përshpejtuar i jetës dhe urbanizimi po ndikojnë ndjeshëm në mënyrën se si konsumatorët ushqehen, duke rritur kërkesën për produkte të gatshme dhe të lehta për konsum. Në një kohë kur koha konsiderohet gjithnjë e më shumë si luks, ushqimi po transformohet nga një proces përgatitjeje në një produkt të menjëhershëm.

Në metropolet botërore si New York dhe London, ushqimet “ready-to-eat” janë tashmë pjesë e përditshme e konsumit. Zinxhirët e supermarketeve dhe kompanitë ushqimore kanë ndërtuar një industri të tërë mbi nevojën për shpejtësi dhe praktikë, duke iu përgjigjur kërkesave të konsumatorëve modernë.

Kjo tendencë, e konsoliduar prej vitesh në tregjet e zhvilluara, po përhapet gradualisht edhe në Shqipëri. Megjithëse gatimi në shtëpi mbetet një traditë e fortë, veçanërisht në familjet shqiptare, ndryshimet në stilin e jetesës në qytetet e mëdha po ndikojnë në zakonet e konsumit. Një rol të rëndësishëm në këtë drejtim ka luajtur edhe rritja e turizmit, që ka shtuar kërkesën për produkte të shpejta dhe të gatshme.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...