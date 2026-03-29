Ndryshimi i stilit të jetesës rrit kërkesën për ushqime të gatshme

Ritmi i përshpejtuar i jetës dhe urbanizimi po ndikojnë ndjeshëm në mënyrën se si konsumatorët ushqehen, duke rritur kërkesën për produkte të gatshme dhe të lehta për konsum. Në një kohë kur koha konsiderohet gjithnjë e më shumë si luks, ushqimi po transformohet nga një proces përgatitjeje në një produkt të menjëhershëm.
Në metropolet botërore si New York dhe London, ushqimet “ready-to-eat” janë tashmë pjesë e përditshme e konsumit. Zinxhirët e supermarketeve dhe kompanitë ushqimore kanë ndërtuar një industri të tërë mbi nevojën për shpejtësi dhe praktikë, duke iu përgjigjur kërkesave të konsumatorëve modernë.
Kjo tendencë, e konsoliduar prej vitesh në tregjet e zhvilluara, po përhapet gradualisht edhe në Shqipëri. Megjithëse gatimi në shtëpi mbetet një traditë e fortë, veçanërisht në familjet shqiptare, ndryshimet në stilin e jetesës në qytetet e mëdha po ndikojnë në zakonet e konsumit. Një rol të rëndësishëm në këtë drejtim ka luajtur edhe rritja e turizmit, që ka shtuar kërkesën për produkte të shpejta dhe të gatshme.
