Stuhi të fuqishme në Dubai, rrufeja godet ‘Burj Khalifa’ 829 m e lartë

Qyteti i Dubai është përfshirë nga reshje të dendura shiu dhe stuhi të forta, duke krijuar situata të pazakonta për një zonë të njohur për klimën e saj të thatë.
Gjatë kushteve ekstreme atmosferike, rrufeja ka goditur Burj Khalifa, ndërtesën më të lartë në botë me një lartësi prej 829 metrash. Pamjet spektakolare të këtij momenti janë shpërndarë me shpejtësi në rrjetet sociale, duke tërhequr vëmendje të gjerë në nivel global.
Autoritetet në Emiratet e Bashkuara Arabe kanë aktivizuar masat emergjente dhe kanë lëshuar njoftime sigurie për qytetarët, duke i këshilluar të shmangin lëvizjet e panevojshme dhe të tregojnë kujdes maksimal gjatë përkeqësimit të motit.
Stuhitë kanë përfshirë zona të gjera të vendit, duke sjellë reshje intensive, erëra të forta dhe aktivitet të shtuar elektrik. Në disa rajone janë raportuar përmbytje të përkohshme dhe vështirësi në qarkullim, ndërsa shërbimet emergjente mbeten në gatishmëri për çdo situatë.
Sipas meteorologëve, moti i paqëndrueshëm pritet të vijojë edhe në orët në vijim, ndërsa qytetarëve u bëhet thirrje të ndjekin udhëzimet zyrtare për sigurinë e tyre.
