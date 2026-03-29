‘Kutia e Pandorës’ ndryshon lojën, Shëndriti dërgon tre banorë në televotim

Një tjetër zhvillim i papritur ka ndodhur mbrëmjen e sotme në spektaklin Big Brother VIP, ku Shëndritit i ra në dorë “Kutia e Pandorës”, një nga elementët më të fortë të lojës.
Si pjesë e këtij avantazhi, ai përfitoi një udhëtim si shpërblim. Megjithatë, “e keqja” e kutisë e detyroi atë të merrte një vendim të vështirë: të çonte në televotim dy banorë të tjerë, së bashku me veten e tij.
Përballë kësaj zgjedhjeje, Shëndriti vendosi që në televotimin me pyetjen “Kë doni të shpëtoni?”, të përfshijë Edisonin dhe Malin, duke i futur kështu të tre në garë për qëndrimin në shtëpi.
Ky vendim pritet të ndikojë ndjeshëm në dinamikat e lojës, ndërsa mbetet për t’u parë reagimi i publikut dhe i banorëve të tjerë.
