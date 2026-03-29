E gjithë shtëpia në televotim, largohet një tjetër banore nga “Big Brother VIP”

Një tjetër eliminim në spektaklin Big Brother VIP, ku e gjithë shtëpia ishte në televotim që prej ditës së martë, me përjashtim të Mirit, i cili gëzonte imunitet.
Si rezultat i votimit të publikut, gara ka përfunduar për Nikol, e cila u largua nga shtëpia. Ajo ishte bërë pjesë e formatit vetëm pak javë më parë, së bashku me banoret e reja Edisën dhe Egin.
Me këtë eliminim, rrugëtimi i saj drejt çmimit të madh mbyllet, ndërsa gara vijon për banorët e tjerë që synojnë finalen.
