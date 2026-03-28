‘Partia të forcohet duke u hapur, karriget nuk janë qëllim’! Mesazh i koduar i Braçes

Tiranë, 28 Mars 2026 – Pas mbledhjes së degës së Partisë Socialiste në Njësinë 5, deputeti Erion Braçe ka dhënë një mesazh në rrjetet sociale për të ardhmen e partisë, duke theksuar rëndësinë e hapjes dhe përfshirjes.
Braçe shprehet se forcimi i PS realizohet përmes pranimit të të gjithë atyre që duan të kontribuojnë me ide, duke e cilësuar këtë si një proces të domosdoshëm për zhvillimin e së majtës. “Forcimi i PS duke u hapur, pranuar, përfshirë të majtë që duan të zhvillohen e të zhvillojnë idetë e tyre bashkë me PS, ishte një tjetër qëllim i mirë për të cilin folëm e do flasim edhe më tej”, shkruan ai.
Deputeti nënvizon gjithashtu se “karriget nuk janë kurrë qëllim, puna e punët vlejnë”, duke dërguar një mesazh të qartë mbi prioritetet brenda partisë.
Ky reagim i Braçes vjen një ditë pas raportimeve për tensione gjatë mbledhjes me dyer të mbyllura midis kryeministrit Edi Rama dhe deputetes Elisa Spiropali, një ngjarje që ka tërhequr vëmendjen e mediave politike.
