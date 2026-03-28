Tragjedi në brigjet greke: 22 emigrantë humbin jetën pas gjashtë ditësh në det

Të paktën 22 emigrantë kanë humbur jetën pasi qëndruan për gjashtë ditë në një gomone në det, në një udhëtim nga Libia drejt Greqisë. Anija u nis më 21 mars nga qyteti port i Tobruk dhe, sipas autoriteteve, pasagjerët humbën orientimin dhe mbetën pa ushqim e ujë. Trupat e atyre që vdiqën u hodhën në det me urdhër të njërit prej kontrabandistëve.
Autoritetet greke arrestuan dy burra nga Sudani i Jugut, 19 dhe 22 vjeç, të cilët dyshohen si kontrabandistët. Roja bregdetare greke shpëtoi gjithashtu 26 persona, përfshirë një grua dhe një të mitur, duke përdorur një anije të Frontex pranë ishullit të Kreta.
Libia është bërë një rrugë kryesore tranziti për emigrantët që ikin nga konfliktet dhe varfëria drejt Evropës që nga rënia e sundimtarit Muamar Gadafi në 2011. Sipas UNHCR, mbi 16,770 persona mbërritën në Kreta në vitin 2025, ndërsa të paktën 107 persona kanë vdekur ose janë zhdukur në ujërat greke gjatë së njëjtës periudhë.
Rastet tragjike të emigrantëve nuk janë të rralla: më 9 shkurt, IOM raportoi vdekjen ose zhdukjen e 53 personave, përfshirë dy foshnje, pas përmbysjes së një gomoneje pranë Zuwara. Në janar, të paktën 375 emigrantë u raportuan të vdekur ose të zhdukur për shkak të motit ekstrem dhe shumë të tjera besohet se nuk janë regjistruar.
Kjo ngjarje nxjerr në pah rrezikun e madh dhe kushtet e rënda me të cilat përballen mijëra njerëz çdo vit gjatë përpjekjeve për të arritur Evropën.
