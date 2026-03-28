Tiranë, 28 Mars 2026 – Emisioni “Ferma VIP 3” i transmetuar në Vizion Plus nisi mbrëmjen e 27 marsit, duke sjellë një eksperiencë unike për pjesëmarrësit e tij, përfshirë emra të njohur të artit shqiptar.
Gjatë bisedave në fermë, Blerina Bajko, vajza e aktorit të njohur Agim Bajko, shkaktoi të qeshura me një deklaratë të shkujdesur: ajo tregoi se “sytë bojëqielli i kam marrë nga komshiu”, duke theksuar se askush tjetër në familjen e saj nuk ka ngjyrë të tillë sysh.
Momenti u prit me të qeshura nga pjesëmarrësit e tjerë, duke e kthyer situatën në një nga momentet më argëtuese të transmetimit, ndërsa publiku vijon të ndjekë eksperiencën e “Ferma VIP 3” me kuriozitet.
