A është afër fundi i NATO-s?

Jonathan Lemire dhe Simon Shuster – The Atlantic
Në korrik 2018, selia e re e shkëlqyer e NATO-s në Bruksel ishte gati të priste samitin e parë të udhëheqësve të saj. Personalitete nga e gjithë bota u mblodhën në ndërtesat me hark të projektuara për t’u dukur si gishta të ndërthurur. Por evropianët që organizuan festën ishin të shqetësuar. I ftuari nominal i nderit, Presidenti Trump, kishte kaluar muaj duke vënë në pikëpyetje nevojën për anëtarësimin e SHBA-ve në një organizatë që kishte dalë nga hiri i Luftës së Dytë Botërore si një fortesë kundër agresionit të Moskës.
Ai shpejt i prishi festimet.
Gjatë një takimi me dyer të mbyllura me udhëheqës të tjerë, presidenti bëri një tiradë, duke qortuar kombet e tjera për dështimin për të shpenzuar 2 për qind të PBB-së së tyre të synuar për mbrojtje, duke kërkuar marrëdhënie më të mira me Rusinë dhe duke kërcënuar se do të tërhiqte Shtetet e Bashkuara nga NATO nëse nuk merrte atë që donte. Trump përfundimisht u dorëzua. Por pikërisht javën tjetër, ai u takua me Vladimir Putinin në një samit në Helsinki dhe vazhdimisht mbajti anën e udhëheqësit rus, i cili e ka bërë mision të tij minimin e aleancës. Pothuajse tetë vjet më vonë, Putini mund ta realizojë dëshirën e tij.
Trump tani po kërkon që NATO të ndihmojë Shtetet e Bashkuara të rihapin Ngushticën e Hormuzit, një kalim jetësor nëpër të cilin kalon 20 për qind e naftës botërore, të cilin Irani e ka mbyllur në mënyrë efektive në përgjigje të sulmeve të Shteteve të Bashkuara dhe Izraelit. NATO ka refuzuar. Dhe megjithëse Rusia po luan vetëm një rol të dorës së dytë në krizën atje, Moska mund të dalë si një nga fitueset e luftës. Ngërçi për ngushticën ka krijuar një tendosje të re të papritur në marrëdhëniet midis Trump dhe NATO-s, një që mund të mos e shkatërrojë plotësisht aleancën, por mund ta dobësojë atë në thelb.
“Mendoj se ai e bëri NATO-n të shfuqizohet në praktikë që në lidhje me Iranin”, na tha një diplomat i lartë i Bashkimit Evropian me kusht anonimiteti për të qenë i sinqertë në lidhje me temat gjeopolitikisht të ndjeshme. Dhe ai diplomat bëri një parashikim të zymtë se hakmarrja e mundshme e Trump do të ishte ulja e numrit të trupave amerikane në kontinent.
“Nëse nuk e prisnim tërheqjen e trupave nga ana e tij, duhet ta prisnim”.
Këshilltarët e tij na kanë thënë se Trump kishte shpresuar që sulmi ndaj Iranit do të ndiqte planin e krijuar nga bastisja për të kapur Nicolás Maduro nga Venezuela: një sulm i shpejtë që largon udhëheqjen ekzistuese, duke lejuar instalimin e një figure më të bindur në krye të qeverisë. Edhe pse Ayatollah Ali Khamenei ka vdekur dhe mijëra objektiva ushtarake iraniane janë goditur, udhëheqësit e regjimit të linjës së ashpër në Teheran kanë mbetur në pushtet, duke qëlluar raketa në fqinjët e tyre të Gjirit Persik dhe duke bllokuar qasjen në Ngushticën e Hormuzit – ashtu siç kanë parashikuar zyrtarët e Pentagonit dhe grupet e ekspertëve ushtarakë për dekada të tëra.
Gjenerali Dan Caine, kryetari i Shtabit të Përbashkët të Ushtrisë, e paralajmëroi Trumpin në prag të pushtimit, por presidenti e hodhi poshtë paralajmërimin, duke besuar se Irani do të kapitullonte në vend të kësaj.
Ai kishte gabim. Irani e mbylli ngushticën. Çmimet e naftës janë rritur me më shumë se 40 për qind muajin e kaluar dhe kostot e gazit janë rritur ndjeshëm në pompë për amerikanët. Çdo përpjekje e SHBA-ve për të rihapur rrugën ujore do të mbartte rrezik. Edhe pse marina iraniane është shkatërruar, ajo prapë mund të mbushë ujërat e ngushticës me mina.
Dëmtimi i një cisterne nafte ose një anijeje luftarake amerikane do të kërkonte vetëm një dron të vetëm – ose një motoskaf të mbushur me eksplozivë, ose një raketë të lëshuar nga anija ose bregu. Nëse Forcat Speciale Amerikane do të vendoseshin në terren për të siguruar ngushticën, viktimat me siguri do të pasonin. Kështu që Trump në vend të kësaj u kërkoi kombeve të tjera ndihmë për ta mbajtur hapur rrugën ujore, veçanërisht aleatëve evropianë.
Shumë qeveri evropiane nuk duan të përfshihen në veprime ushtarake dhe ishin të frustruara që administrata Trump nuk i kishte konsultuar para luftës. Plus, shumë prej tyre ndiejnë një zemërim të vazhdueshëm për përpjekjet e Trump për ta detyruar Danimarkën të hiqte dorë nga kontrolli i Groenlandës në fillim të këtij viti.
Kjo, në veçanti, ishte një pikë kthese për aleancën, besojnë një numër zyrtarësh. Ofertat e përsëritura nga Evropa – duke i premtuar SHBA-ve qasje në baza, minerale dhe më shumë – nuk u morën parasysh dhe kur Trump shkoi në Forumin Ekonomik Botëror në janar, disa prej tyre… pyeste veten hapur nëse ushtria amerikane do të pushtonte Groenlandën. Trump përfundimisht u tërhoq (për momentin). Por dëmi ishte bërë.
Në ditët e fundit, disa vende kanë ofruar ndihmë: Franca vendosi anije luftarake në rajon, ndërsa Britania, pasi fillimisht refuzoi, i ka lejuar SHBA-ve të përdorë bazat e saj ushtarake. Sekretari i Përgjithshëm i NATO-s, Mark Rutte, i cili është krenarisht mik me Trumpin, është zotuar se anëtarët e aleancës do të japin një formë ndihme. Por askush nuk është regjistruar për detyrën e rrezikshme të shoqërimit të tankerëve përmes ngushticës.
Edhe pse Trump nuk e kishte angazhuar Marinën Amerikane as për këtë, ai u tërbua kundër ngurrimit të Evropës, duke përdorur mediat sociale të premten e kaluar për t’i quajtur anëtarët e tjerë të NATO-s “FRIKACAKË” dhe duke pohuar se “pa SHBA-të, NATO ËSHTË NJË TIGËR LETRE!” Ai sugjeroi në një intervistë se NATO do të kishte një të ardhme “shumë të keqe” nëse nuk do të ndryshonte kursin.
Dhe pastaj, këtë mëngjes, Trump u rikthye në mediat sociale për të lëshuar një fjalim kritikues duke e kritikuar NATO-n se nuk ka bërë “ABSOLUTISHT ASGJË” për të ndihmuar dhe tha se Shtetet e Bashkuara “NUK do ta HARROJNË KURRË” kokëfortësinë e anëtarëve.
Zyrtarët e Shtëpisë së Bardhë dhe ata pranë Trump na thanë se nuk ka diskutime aktive për të tërhequr SHBA-në nga NATO, por ata theksuan se përgjigjja e ftohtë ndaj kërkesave të tij e zemëroi presidentin, i cili ka të ngjarë të mos ketë nevojë për nxitje për të provuar të tërhiqet. Për të qenë të qartë, kjo do të ishte e vështirë: Shtetet e Bashkuara janë anëtare nëpërmjet traktatit, një fushë ku Senati historikisht ka pasur një fjalë.
Por një sërë vendimesh gjyqësore në 50 vitet e fundit i kanë dhënë degës ekzekutive më shumë liri veprimi për t’u tërhequr nga traktatet. Karta e vetë NATO-s lejon që një komb të tërhiqet pasi të japë njoftim një vjeçar. Akti i Autorizimit të Mbrojtjes Kombëtare i vitit 2024, i nënshkruar në ligj nga Presidenti Biden, ndalon një president të tërheqë Shtetet e Bashkuara nga NATO pa një supershumicë prej dy të tretash në Senat ose një akt të Kongresit.
Trump mund të argumentojë se ndërprerja e traktatit është një fuqi ekskluzive ekzekutive, por ky veprim do të shkaktonte një betejë të madhe gjyqësore – dhe ndoshta një krizë kushtetuese.
Megjithatë, Trump këmbënguli para gazetarëve javën e kaluar se tërheqja nga aleanca është “sigurisht diçka për të cilën duhet të mendojmë”. Ai shtoi: “Nuk kam nevojë për Kongresin për atë vendim”. Edhe nëse nuk përpiqet të tërhiqet, ai ka mundësi të tjera.
Ai mund të shkurtojë fondet e SHBA-ve për NATO-n. Ai mund të refuzojë të respektojë paktin e mbrojtjes së ndërsjellë të Nenit 5, duke e paralizuar në thelb aleancën. Ose ai mund të zhvendosë trupat amerikane nga Evropa, duke i ridislokuar ato në Azi ose Lindjen e Mesme ose duke i sjellë ato në shtëpi, duke e lënë kontinentin me mbrojtje të zvogëluar kundër një kërcënimi rus.
Në të vërtetë, Trump ka kërcënuar prej kohësh me një veprim të tillë. Në korrik 2020, afër fundit të mandatit të tij të parë, Pentagoni njoftoi planet për të ulur nivelet e trupave në Gjermani me një të tretën. “Gjermania nuk po i paguan faturat e tyre”, tha Trump në atë kohë, duke iu referuar një angazhimi midis aleatëve të NATO-s për të shpenzuar të paktën 2 për qind të produktit të tyre të brendshëm bruto për mbrojtje.
Vitin pasardhës, Dhoma e Përfaqësuesve refuzoi të financonte tërheqjen, duke e bllokuar atë në mënyrë efektive. Por Trump vazhdoi të ushtronte presion mbi NATO-n që të ndalonte “shpenzimet e tepërta” dhe të merrte më shumë përgjegjësi për sigurinë e Evropës.
Aleatët janë përpjekur ta qetësojnë atë. Disa muaj pas fillimit të mandatit të dytë të Trump, ata ranë dakord në një samit në Hagë për të rritur shpenzimet e tyre të mbrojtjes në 5 për qind të PBB-së. Premtimi nuk duket se i ndryshoi planet e Trump.
Në tetor, Ushtria Amerikane tha se rreth 3,000 trupa nga Divizioni i 101-të Ajror do të përfundonin vendosjen e tyre në Rumani dhe do të ktheheshin në shtëpi “pa zëvendësim”. Komanda e Ushtrisë për Evropën dhe Afrikën, e cila është e bazuar në Gjermani, u përpoq t’i siguronte aleatët se kjo nuk ishte pjesë e një tërheqjeje amerikane nga Evropa.
Por shumë zyrtarë dhe analistë ushtarakë e panë atë si një shenjë të shpërbërjes së madhe që kishin frikë.
Kongresi mund t’i rezistojë çdo reduktimi më të gjerë të forcave amerikane në Evropë, të cilat numërojnë afërsisht 85 mijë. Sipas Aktit të Autorizimit të Mbrojtjes Kombëtare që Trump nënshkroi në dhjetor, prania e SHBA-ve në kontinent duhet të mbetet në një minimum prej 76 mijë trupash.
Por fillimi i luftës në Iran i ka bërë shumë udhëheqës evropianë të shqetësohen për një ndarje më të thellë brenda NATO-s. Edhe presidenti finlandez Alexander Stubb, i cili ka kultivuar një miqësi me Trumpin për shkak të dashurisë së tyre të përbashkët për golfin, pranoi se një “ndarje” ishte formuar në aleancën perëndimore.
“Është një realitet me të cilin duhet të jetoj”, tha Stubb për The Telegraph. “Dhe unë padyshim përpiqem të shpëtoj atë që mundem”.
Sekretarja e Shtypit e Shtëpisë së Bardhë, Karoline Leavitt, na tha në një deklaratë se “Presidenti Trump ka qenë shumë i zëshëm dhe i ndershëm në lidhje me pakënaqësinë e tij me NATO-n”.
Rusët janë përpjekur ta thellojnë më tej përçarjen. Tashmë, ata i kanë furnizuar Iranit me inteligjencë për shënjestrimin e aseteve amerikane në rajon dhe nuk kanë marrë asnjë ndëshkim nga Uashingtoni. (Në fakt, Trump vazhdon të sugjerojë se Presidenti ukrainas Volodymyr Zelensky është më shumë pengesë për paqen në Evropë sesa Putini).
Më 11 mars, i dërguari i Kremlinit, Kirill Dmitriev, u takua në Florida me mikun e vjetër të Trump, Steve Witkoff, dhe dhëndrin e tij, Jared Kushner, të cilët janë bërë negociatorët kryesorë të Shtëpisë së Bardhë për konfliktin. Deri në atë pikë, iranianët kishin bllokuar Ngushticën e Hormuzit për gati dy javë. Dmitriev ofroi një zgjidhje në një postim në mediat sociale pas takimit: “Sot, shumë vende, kryesisht Shtetet e Bashkuara, po fillojnë ta kuptojnë më mirë rolin kyç dhe sistemik të naftës dhe gazit rus në sigurimin e stabilitetit të ekonomisë globale, si dhe joefektivitetin dhe natyrën shkatërruese të sanksioneve kundër Rusisë”.
Të nesërmen, Shtetet e Bashkuara ranë dakord të lehtësojnë disa nga këto sanksione për 30 ditë, duke hequr kufizimet në shitjen e naftës ruse që ishte ngarkuar në cisterna. Para të reja do të rrjedhin në makinën e luftës së Rusisë ndërsa ajo vazhdonte të zhvillonte luftën e saj kundër Ukrainës. Ekspertët në televizionin shtetëror rus e festuan këtë veprim si një shenjë të pozicionit të dobësuar të Trump.
“SHBA-të kanë bërë një lëshim”, tha Kirill Koktysh, një profesor në akademinë kryesore diplomatike të Moskës. Moska do të ishte e mençur të përfitonte nga fakti që partia e Trump është ende në pushtet deri në zgjedhjet e mesit të mandatit, tha ai.
“Duhet t’i marrim këto lëshime tani dhe të mos marrim përsipër kushte të ashpra ose të qarta”.
Ishte një fitore për Putinin. Ai mund të marrë një tjetër, më të madhe, së shpejti.
