Jemeni i shpall luftë Izraelit, raketat balistike godasin objektet ushtarake në territoret e pushtuara palestineze

Jemeni hyn zyrtarisht në luftë / Nis lëshimi i raketave balistike në territoret e pushtuara të Palestinës
Jemeni ka njoftuar nisjen e operacioneve ushtarake duke thënë se realizoi goditjen e disa objektivave ushtarake izraelite në jug të territorit të Izraelit.
Sipas një deklarate të publikuar nga Forcat e Armatosura të Jemenit, operacioni i parë është kryer përmes lëshimit të disa raketave balistike drejt objektivave që cilësohen si strategjike.
Në të njëjtën deklaratë thuhet se ky veprim përfaqëson një ndërhyrje ushtarake në mbështetje të aleatëve rajonalë, përfshirë Iranin dhe grupe të tjera në Liban, Irak dhe Palestinë.
Gjeneral brigade Jahja Saree deklaroi se operacionet do të vijojnë deri në arritjen e objektivave të shpallura, duke shtuar se situata aktuale përfaqëson një përshkallëzim të mëtejshëm të tensioneve në rajon.
Ai kritikoi gjithashtu sulmet dhe zhvillimet e fundit në disa vende të Lindjes së Mesme, duke i cilësuar si përkeqësim të situatës së sigurisë.
Ndërkohë, raportime nga media ndërkombëtare sugjerojnë se këto zhvillime përkojnë me veprime të tjera ushtarake të raportuara në rajon, përfshirë sulme të lidhura me Iranin dhe Hezbollahun.
Deklarata e autoriteteve jemenase vjen pas raportimeve për një valë të re sulmesh në zonë, disa orë pasi u konfirmua lëshimi i parë i raketave drejt Izraelit në kuadër të tensioneve të fundit rajonale.
