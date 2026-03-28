‘Ai ka një të dashur’! E moshuara dyshohet se ka vrarë bashkëshortin 82 vjeç

Një burrë 82-vjeçar u gjet i vdekur në shtëpinë e tij në Koufalia, disa ditë pas një episodi dhune që përfshinte gruan e tij 77-vjeçare.
Policia helenike u njoftua rreth orës 19:00 nga një fqinj. Oficerët e policisë, të cilët shkuan menjëherë në vendngjarje, e gjetën të moshuarin pa shenja jete. Në banesë ndodhej edhe gruaja e tij, e cila ishte arrestuar më parë pas një denoncimi për dhunë në familje.
Sipas raportimeve, i moshuari kishte lëndime të jashtme, ndërsa autoritetet nuk përjashtojnë mundësinë e përfshirjes së një aktiviteti kriminal. Hetimet janë ende në zhvillim, ndërsa gjetjet e mjekut ligjor nga ekzaminimi makroskopik do të jenë vendimtare, njofton media lokale “Protothema”.
Konfliktet mes çiftit kishin nisur javë më parë. Pas një episodi të parë dhune, palët duket se ishin pajtuar, por agresioni u rikthye me goditje në fytyrë dhe trup, duke shkaktuar vdekjen e të moshuarit.
Para incidentit fatal, gruaja 77-vjeçare kishte deklaruar: “Ai ka një të dashur dhe do të më nxjerrë nga shtëpia. Nuk dua të mërzis djalin tim dhe nuk dua që as unë dhe as burri im të shkojmë përsëri në gjykatë.”
Rasti është nën hetim dhe policia po vazhdon mbledhjen e provave për të përcaktuar shkakun e saktë të vdekjes dhe për të zbardhur rrethanat e ngjarjes.
