Irani hap Ngushticën e Hormuzit për anijet pakistaneze: Lejohet kalimi i 20 mjeteve detare

Zëvendëskryeministri dhe Ministri i Jashtëm i Pakistan, Ishaq Dar, njoftoi se Irani ka rënë dakord të lejojë kalimin e 20 anijeve të tjera nën flamurin pakistanez përmes Ngushtica e Hormuzit, një nga rrugët më të rëndësishme të furnizimit global me energji.
Në një postim në rrjetin X, Dar e cilësoi këtë zhvillim si një “lajm të shkëlqyer”, duke sqaruar se dy anije do të lejohen të kalojnë çdo ditë përmes ngushticës. Ai përshkroi vendimin e Teheranit si një gjest pozitiv që mund të ndihmojë në uljen e tensioneve në Lindja e Mesme.
Ky vendim vjen pas përpjekjeve diplomatike të Pakistan që nga nisja e konfliktit mes SHBA, Izrael dhe Iranit, me qëllim shmangien e përshkallëzimit të mëtejshëm. Përpjekjet kanë ndikuar edhe në shtyrjen e sulmeve ushtarake amerikane ndaj objekteve iraniane.
Më herët gjatë ditës, Ministria e Çështjeve Detare e Pakistanit konfirmoi se Irani kishte lejuar kalimin e dy anijeve pakistaneze, “Multan” dhe “P-Akili”, të cilat ishin bllokuar më parë pas kontrollit iranian të ngushticës. Tani ato janë në rrugë drejt Karaçi dhe pritet të ankorohen më 31 mars.
Kjo është hera e dytë që Teherani lejon kalimin e anijeve pakistaneze që nga shpërthimi i konfliktit më 28 shkurt. Më 16 mars, një anije cisternë me naftë kishte kaluar gjithashtu përmes ngushticës.
Rajoni mbetet i tensionuar pas ofensivës së përbashkët SHBA-Izrael kundër Iranit, e cila ka shkaktuar mijëra viktima dhe dëme të konsiderueshme në infrastrukturë dhe tregjet globale. Nga ana tjetër, Teherani ka përgjigjur me sulme me dronë dhe raketa, duke rritur shqetësimet për përshkallëzim të mëtejshëm të konfliktit.
