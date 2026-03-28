Lufta merr përmasa të shëmtuara: Izraeli vret gazetarë në Liban, SHBA sulmon dy universitete në Teheran. Irani nuk ndalet me raketa dhe dronë të pambarimtë

Lufta amerikano-izraelite po merr përmasa të shëmtuara pasi sulmet ushtarake kanë vrarë orët e fundit tre gazetarë në Liban, ndërsa në Iran u hodhën predha luftarake në dy universitete.
Vriten 3 gazetarë në krye të detyrës
Tre gazetarë libanezë janë vrarë në një sulm të synuar izraelit ndaj makinës së tyre mediatike në Libanin jugor, raportojnë mediat lokale që citon BBC.
Ali Shoeib, reporter për Al Manar TV dhe reporterët e Al Mayadin, Fatima dhe Mohamed Fetoni, u vranë në një sulm ajror në qytetin Jezzine.
Presidenti libanez Joseph Aoun e dënoi sulmin si një "krim flagrant" që shkel ligjin ndërkombëtar sipas të cilit gazetarët duhet të mbrohen gjatë luftës.
Ushtria izraelite ka konfirmuar vrasjen e Ali Shoeib në një sulm, por e akuzon atë si një operativ të Hezbollahut që paraqitet si gazetar.
Kjo është hera e dytë që Izraeli akuzohet për sulme ndaj gazetarëve në Liban që nga shpërthimi i luftës.
Javën e kaluar, Mohammad Sherri – një prezantues i shquar në Al Manar TV – dhe gruaja e tij, u vranë në një sulm të targetuar.
Deri më tani, më shumë se 1100 civilë, përfshirë 120 fëmijë dhe 42 ndihmës mjekësorë, janë vrarë në sulmet ajrore izraelite në Liban.
Shumë njerëz në Liban janë të shqetësuar se Izraeli po përdor taktika të ngjashme për të cilat është akuzuar se i ka përdorur në Gaza – duke përfshirë shënjestrimin e qëllimshëm të civilëve, gazetarëve dhe ndihmësmjekëve, gjë që Izraeli e ka mohuar.
Sulmohen edhe ambulanca dhe universitete
Një klinikë mjekësore fare pranë shkollës së vajzave që u hodh në erë ditën e parë të luftës, u sulmua sot nga një predhë luftarake, raporton BBC. Klinika u shkatërrua, për fat të mirë nuk pati viktima, por fakti sjell shqetësim sepse ndodhi pikërisht pranë vendit të tragjedisë me 186 fëmijë të vrarë.
Zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme iraniane, Esmail Baghaei, në një postim në X, ka dënuar sulmet ndaj dy universiteteve në Iran; Universitetit të Teknologjisë Isfahan në Iranin qendror dhe Universitetit të Shkencës dhe Teknologjisë në Teheran.
Baghaei akuzon SHBA-në dhe Izraelin se po përpiqen të dëmtojnë “themelin shkencor dhe trashëgiminë kulturore të vendit duke synuar sistematikisht universitetet, qendrat kërkimore, monumentet historike dhe shkencëtarët e shquar”.
Ai ka thënë gjithashtu se pretendimet e SHBA-së dhe Izraelit për kundërshtimin e programit bërthamor të Iranit dhe kërcënimet nga Teherani nuk ishin gjë tjetër veçse pretekste të liga dhe "thjesht trillime të dizajnuara për të fshehur qëllimin e tyre të vërtetë".
Pamjet e filmuara me telefon celular, të gjeo-lokuara nga BBC Verify, tregojnë pasojat e sulmeve ajrore gjatë natës në Universitetin e Shkencës dhe Teknologjisë të Iranit (IUST) në lagjen Narmak të Teheranit lindor.
Vende të shumta në të gjithë kryeqytetin iranian u goditën, përfshirë IUST-në, e cila është goditur në orët e para të së shtunës.
Videoklipi tregon një zjarr që plas në territorin e fakultetit të gjuhëve të huaja. Ndërsa kamera rrotullohet, shihen shkëndija dhe tym që dalin nga fakulteti. Sasi të mëdha rrënojash mund të shihen në tokë.
Më herët 186 fëmijë, vajza të mitura, u vranë në një sulm me raketa në ditën e parë të luftës që SHBA dhe Izraeli i shpallën Iranit.
Mediat amerikane kanë raportuar se hetuesit ushtarakë amerikanë besojnë se forcat amerikane kanë të ngjarë të jenë përgjegjëse për goditjen e paqëllimshme të shkollës, por se ata nuk kanë arritur në një përfundim përfundimtar.
Që atëherë, Komisioneri i OKB-së për të Drejtat e Njeriut, Volker Türk, i ka kërkuar SHBA-së të përfundojë hetimin dhe të publikojë gjetjet e saj mbi sulmin vdekjeprurës.
Nuk kanë të mbaruar raketat dhe dronët e Iranit
Forcat e armatosura të Iranit kanë njoftuar për kryerjen e valës së 85-të të operacionit Premtimi i Vërtetë 4, duke sulmuar disa industri të rënda të SHBA dhe Izraelit. Irani njoftoi dhe shkatërrimin e një tjetër avioni luftarak F-16 amerikan.
Sipas ParsToday, zyra për marrëdhënie me publikun e Gardës së Revolucionit Islamik të Iranit me anë të një komunikate për media, ka njoftuar: “Forcat dinjitoze detare dhe ajrore-hapësinore të Gardës së Revolucionit Islamik të Iranit në valën e 85-të të operacionit Premtimi i Vërtetë 4 dhe sulmeve të vazhdueshme kanë goditur disa industri të rënda që i përkasin armikut agresor amerikano-sionist në territoret e pushtuara dhe në zona të tjera të rajonit duke përdorur me dhjetëra raketa dhe dronë shkatërrues”.
Në këtë komunikatë gjithashtu thuhet: “Gjatë këtyre operacioneve është goditur edhe një avionë luftarak F-16 në jug të provincës Fars dhe është shkatërruar para se të bëjë ulje urgjente në një prej aeroporteve të Arabisë Saudite”.
Mbi 250 objektiva të goditura në Iran dhe Liban këtë fundjavë, thotë IDF izraelite
Ushtria izraelite deklaroi sot se ka goditur më shumë se 250 objektiva iraniane dhe të Hezbollahut këtë fundjavë.
Në një përditësim, IDF thotë se ka përfunduar "dhjetëra valë sulmesh në shkallë të gjerë" në të gjithë Libanin dhe Iranin.
Në Iran, ka goditur mbi 100 objektiva, duke përfshirë "vende prodhimi raketash balistike, raketa të gatshme për t’u lëshuar" dhe "objekte magazinimi raketash".
Në Liban, "u goditën më shumë se 170 objektiva të Hezbollahut".
Ushtria shton se "katër divizione të IDF-së po operojnë në Libanin jugor për të thelluar aktivitetin tokësor të synuar dhe për të eliminuar terroristët".
Izraeli sulmon selinë e Iranit për armë detare, thotë IDF
Forcat Mbrojtëse të Izraelit (IDF) thonë se kanë goditur selinë e Organizatës së Industrive Detare (MIO) të regjimit iranian në Teheran.
“Ky seli është përgjegjës për kërkimin, zhvillimin dhe prodhimin e një game të gjerë armësh detare”, thuhet në një deklaratë të ushtrisë izraelite.
Selia e MIO-së u godit si pjesë e "një vale sulmesh në shkallë të gjerë" që synonin infrastrukturën në të gjithë kryeqytetin e Iranit gjatë natës, shtohet në deklaratë.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd