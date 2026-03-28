Melisa Leshi rrëfen përballjen me traumën e fëmijërisë: ‘U përballa me personin që më ngacmoi’

Ish-konkurrentja e “Për’puthen”, Melisa Leshi, rikthehet në një rrëfim duke folur hapur për traumat e fëmijërisë dhe ndikimin e tyre në jetën personale dhe psikologjike.
Melisa tregoi se ka qenë viktimë e ngacmimit seksual në moshën 5-6 vjeç dhe se përballimi i këtij përvoje, me ndihmën profesionale të psikologëve, e ka ndihmuar të çlirohet emocionalisht dhe të përmirësojë shëndetin mendor. Ajo përjetoi një fazë depresioni dhe theksoi rëndësinë e mbështetjes profesionale dhe punës me pjesën shpirtërore dhe mendore.
Përballja me ngacmuesin e saj, sipas Melisës, ka qenë një moment çlirues dhe terapeutik: ajo e kuptoi se personi nuk kishte ndërgjegjësim për veprimet e tij, dhe kjo përvojë e ndihmoi të largonte një barrë emocionale që kishte mbajtur për shumë vite.
Trauma e fëmijërisë ndikoi edhe marrëdhëniet e saj të mëvonshme, duke e bërë më të kujdesshme dhe mosbesuese në lidhjet e dashurisë. Megjithatë, falë terapisë dhe punës me vetveten, Melisa ka arritur të përmirësohet dhe të ketë kontroll mbi emocionet e saj, duke e ndjerë më të lumtur dhe të sigurt në jetën personale.
Rrëfimi i saj thekson rëndësinë e përballjes me traumën dhe mbështetjes profesionale për shëndetin mendor, duke dërguar një mesazh fuqizues për viktimat e ngacmimeve dhe rëndësinë e çlirimit emocional.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd