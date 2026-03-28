Melisa Leshi rrëfen përballjen me traumën e fëmijërisë: ‘U përballa me personin që më ngacmoi’
Transmetuar më 28-03-2026, 21:52

Ish-konkurrentja e “Për’puthen”, Melisa Leshi, rikthehet në një rrëfim duke folur hapur për traumat e fëmijërisë dhe ndikimin e tyre në jetën personale dhe psikologjike.

Melisa tregoi se ka qenë viktimë e ngacmimit seksual në moshën 5-6 vjeç dhe se përballimi i këtij përvoje, me ndihmën profesionale të psikologëve, e ka ndihmuar të çlirohet emocionalisht dhe të përmirësojë shëndetin mendor. Ajo përjetoi një fazë depresioni dhe theksoi rëndësinë e mbështetjes profesionale dhe punës me pjesën shpirtërore dhe mendore.

Përballja me ngacmuesin e saj, sipas Melisës, ka qenë një moment çlirues dhe terapeutik: ajo e kuptoi se personi nuk kishte ndërgjegjësim për veprimet e tij, dhe kjo përvojë e ndihmoi të largonte një barrë emocionale që kishte mbajtur për shumë vite.

Trauma e fëmijërisë ndikoi edhe marrëdhëniet e saj të mëvonshme, duke e bërë më të kujdesshme dhe mosbesuese në lidhjet e dashurisë. Megjithatë, falë terapisë dhe punës me vetveten, Melisa ka arritur të përmirësohet dhe të ketë kontroll mbi emocionet e saj, duke e ndjerë më të lumtur dhe të sigurt në jetën personale.

Rrëfimi i saj thekson rëndësinë e përballjes me traumën dhe mbështetjes profesionale për shëndetin mendor, duke dërguar një mesazh fuqizues për viktimat e ngacmimeve dhe rëndësinë e çlirimit emocional.

