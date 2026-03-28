J.D. Vance: SHBA së shpejti do të tërhiqen nga Irani

Zëvendëspresidenti i Shteteve të Bashkuara, JD Vance, ka folur për situatën në Iran gjatë një interviste me podcaster-in konservator Benny Johnson.
Ai deklaroi se, megjithëse SHBA kanë arritur shumicën e objektivave të tyre ushtarake, presidenti Donald Trump synon të vazhdojë operacionet edhe për një periudhë të shkurtër, me qëllim që të sigurohet një goditje e fortë ndaj qeverisë iraniane.
“Presidenti do të vazhdojë edhe për pak kohë, për të garantuar që kur të largohemi, të mos jetë e nevojshme të rikthehemi për një kohë të gjatë,” u shpreh Vance. “Qëllimi është që të dobësohet ndjeshëm qeveria iraniane për një periudhë të gjatë.”
Ai pranoi gjithashtu se çmimet e karburanteve janë rritur si pasojë e situatës, por theksoi se kjo është një situatë e përkohshme dhe pritet të stabilizohet.
“Ky është një reagim i përkohshëm ndaj një situate që do të jetë afatshkurtër,” tha ai.
Sipas tij, administrata amerikane nuk ka interes të qëndrojë për një kohë të gjatë në Iran.
“Mendoj se presidenti e ka bërë shumë të qartë: nuk kemi interes të jemi në Iran pas një apo dy vitesh. Do të përfundojmë çështjet tona dhe do të largohemi së shpejti, ndërsa çmimet e karburantit do të bien përsëri,” përfundoi Vance.
