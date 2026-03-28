Tensione pas puthjes, përplasje mes Brikenës dhe Mateos në spektakël

Raporti mes Brikena dhe Mateo duket se ka hyrë në një fazë krize, menjëherë pas puthjes së shkëmbyer në spektaklin e fundit, një moment që pritej të afronte çiftin.
Sipas zhvillimeve në program, komunikimi mes tyre është ftohur ndjeshëm. Brikena ka shprehur pakënaqësi për sjelljen e Mateos, duke theksuar se ai ka zgjedhur të kalojë kohë me Selin, në vend që të ishte pranë saj, madje edhe në një moment kur ajo kishte përgatitur ushqim për të dy.
Gjatë përballjes së drejtpërdrejtë në mbrëmjen e fundit, situata është tensionuar më tej, sidomos pas transmetimit të një klipi ku Mateo shihej duke kapur nga dora Selin, një gjest që u interpretua si shenjë afrimiteti edhe nga Rogert.
Brikena u shpreh e lënduar, duke theksuar se puthja kishte qenë një hap i vështirë për të dhe se mungesa e vëmendjes nga ana e Mateos e kishte zhgënjyer: ajo deklaroi se ishte ndjerë e neglizhuar, madje edhe në momente kur kishte qenë emocionalisht e rënduar.
Nga ana tjetër, Mateo kundërshtoi akuzat, duke pretenduar se kishte tentuar të afrohej, por ishte refuzuar nga Brikena. Ai gjithashtu minimizoi rëndësinë e momentit me Selin, duke e cilësuar si një situatë pa keqkuptime dhe duke shtuar se partnerja kishte zgjedhur të besonte interpretimet e të tjerëve.
Debati mes tyre nxori në pah tensionet dhe pasiguritë në marrëdhënie, duke lënë të hapur mënyrën se si do të evoluojë raporti i tyre në vijim të spektaklit.
