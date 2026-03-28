PD publikon udhëzimet për zgjedhjet e brendshme, procesi nis menjëherë

Partia Demokratike e Shqipërisë ka publikuar udhëzimet për zhvillimin e proceseve zgjedhore dhe organizative brenda strukturave të saj, në prag të përfundimit të mandateve katërvjeçare të organeve drejtuese.
Dokumenti mban firmat e kryetarit Sali Berisha dhe Sekretarit të Përgjithshëm Flamur Noka, ndërsa thekson nevojën për rinovimin e plotë të strukturave përmes një procesi statutor.
Sipas udhëzimeve, zgjedhjet duhet të zhvillohen në përputhje me parimet e statutit të partisë, duke garantuar një proces të rregullt, transparent, të lirë dhe të fshehtë. Strukturat lokale janë udhëzuar që të nisin menjëherë nga puna për organizimin e procesit.
Afati i përcaktuar për përmbylljen e zgjedhjeve në të gjitha nivelet është data 30 prill 2026. Procesi do të përfshijë zgjedhjen e drejtuesve në çdo hallkë të organizimit, nga seksionet dhe grupseksionet, deri te kryetarët e degëve dhe kryesitë përkatëse.
Ky proces mbështetet në disa akte zyrtare, përfshirë vendimin nr. 35, datë 17 mars 2026, “Mbi proceset zgjedhore dhe organizative të PDSH”, si dhe udhëzimet nr. 2 dhe nr. 3, datë 27 mars 2026, të Sekretarit të Përgjithshëm, që rregullojnë procedurat për zhvillimin e zgjedhjeve dhe përzgjedhjen e anëtarëve të kryesive të degëve.
Në përfundim, drejtuesit e partisë kërkojnë respektimin rigoroz të afateve dhe raportimin e vazhdueshëm të progresit gjatë gjithë procesit zgjedhor.
