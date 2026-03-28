Sulm ajror në jug të Libanit, humbin jetën tre gazetarë

Tre gazetarë libanezë kanë humbur jetën si pasojë e një sulmi ajror izraelit që goditi automjetin e tyre në jug të Libani.
Sipas mediave lokale, viktimat janë identifikuar si Ali Shoeib, reporter i televizionit Al Manar, si dhe Fatima Ftouni dhe Mohamed Ftouni nga Al Mayadeen. Ata u vranë në qytetin Jezzine, ku ndodhej automjeti i tyre në momentin e goditjes.
Forcat Mbrojtëse të Izraelit konfirmuan vrasjen e Shoeib, duke e cilësuar atë si pjesë të forcës elitare Radwan të Hezbollahu. Sipas tyre, ai dyshohej se kishte rol në identifikimin e pozicioneve të trupave izraelite dhe në shpërndarjen e materialeve propagandistike. Megjithatë, nuk janë paraqitur prova publike për këto pretendime, ndërsa nuk pati koment lidhur me vdekjen e dy gazetarëve të tjerë.
Ngjarja është dënuar nga autoritetet libaneze. Presidenti Joseph Aoun e cilësoi sulmin si shkelje të rëndë të ligjit ndërkombëtar, duke theksuar se gazetarët janë civilë dhe duhet të mbrohen. Edhe kryeministri Nawaf Salam reagoi, duke e konsideruar sulmin një shkelje flagrante të së drejtës ndërkombëtare humanitare.
Ky incident vjen në një kontekst tensioni të lartë në rajon, mes Izraeli dhe Hezbollahu, ndërsa akuzat për shënjestrim të gazetarëve dhe civilëve kanë qenë të përsëritura gjatë konfliktit të fundit.
Sipas autoriteteve shëndetësore libaneze, mbi 1,100 civilë kanë humbur jetën deri më tani, ndërsa më shumë se një milion persona janë zhvendosur, duke thelluar krizën humanitare në vend.
