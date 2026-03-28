Zbulohet një sistem i ri diellor, rreth 400 vite dritë larg

Një zbulim i rëndësishëm në fushën e Astronomia ka nxjerrë në pah një sistem të ri planetar në formim, duke ofruar një pamje të rrallë mbi fazat e hershme të krijimit të planetëve.
Sipas studimit të publikuar në The Astrophysical Journal Letters, studiuesit kanë vëzhguar lindjen e dy planetëve rreth një ylli shumë të ri të quajtur Wispit 2, i cili ndodhet rreth 400 vite dritë larg nga Toka.
Kërkimi është udhëhequr nga Chloe Lawlor nga Universiteti i Galway, ndërsa vëzhgimet janë realizuar me ndihmën e Very Large Telescope, një prej teleskopëve më të avancuar në botë.
Sipas Lawlor, sistemi Wispit 2 përfaqëson “pamjen më të qartë që kemi pasur ndonjëherë për të kaluarën tonë”, duke iu referuar ngjashmërisë me fazat e hershme të Sistemi Diellor.
Shkencëtarët theksojnë se ky sistem në formim i ngjan mënyrës se si dukej sistemi ynë rreth 5 miliardë vite më parë, kur Dielli ishte i rrethuar nga një disk gazi dhe pluhuri, nga i cili u krijuan planetët.
Zbulimi konsiderohet i rrallë, pasi pas sistemit PDS 70, i identifikuar në vitin 2018, Wispit 2 është vetëm rasti i dytë kur një sistem planetar vëzhgohet në një fazë kaq të hershme të formimit.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd