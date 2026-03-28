Ndërron jetë, në moshën 87-vjeçare, këngëtarja e madhe greke, Marinella

Këngëtarja e njohur greke Marinella është ndarë nga jeta më 28 mars 2026, në moshën 87-vjeçare, pas komplikacioneve shëndetësore të shkaktuara nga një goditje e rëndë në tru, të cilën e pësoi në skenën e Odeoni i Herodit Attik në shtator të vitit 2024.
Lajmi është konfirmuar nga familja e saj përmes një deklarate zyrtare, ku humbja përshkruhet si një dhimbje e thellë: “Me trishtim të madh njoftojmë ndarjen nga jeta të Marinellës, nënës dhe gjyshes sonë të dashur, e cila u shua në shtëpinë e saj sot në orën 18:00”.
E lindur më 20 maj 1938 në Selanik me emrin Kyriaki Papadopoulou, Marinella nisi karrierën muzikore në vitet ’50, duke u shndërruar shpejt në një nga figurat më përfaqësuese të muzikës greke. Fillimisht ajo bashkëpunoi me Stelios Kazantzidis, ndërsa më pas ndërtoi një karrierë të suksesshme solo.
Gjatë rrugëtimit të saj artistik, ajo punoi me emra të njohur si Manos Hadjidakis, Stavros Xarchakos dhe Giorgos Dalaras. Diskografia e saj përfshin mbi 40 albume dhe një sërë këngësh të njohura, ndër të cilat “Stalia stalia” dhe “Den einai pou fevgeis”.
Marinella përfaqësoi Greqia në Eurovision Song Contest 1974, ndërsa gjatë viteve ’80 dhe ’90 u dallua edhe për performancat e saj skenike dhe teatrale.
Me një karrierë që zgjati mbi gjashtë dekada, Marinella mbetet një figurë emblematike e muzikës greke, duke lënë pas një trashëgimi të pasur artistike dhe një ndikim të qëndrueshëm në kulturën muzikore.
Familja e saj ka kërkuar respektimin e privatësisë në këto momente zie, ndërsa admiruesit në mbarë botën po e kujtojnë si një ikonë të papërsëritshme të skenës.
