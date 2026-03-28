Mimoza flet për gjumin: ‘Është një proces shumë personal’

Gjatë një bisede të fundit, Sara dhe Mimoza ndanë mendimet e tyre lidhur me mënyrën si e përjetojnë gjumin dhe raportin me pushimin.
Sara u shpreh se kishte propozuar të flinin së bashku, duke e lidhur këtë me mënyrën si e percepton gjumin: “Unë prandaj të thashë të flinim bashkë, se nuk e manifestova”.
Nga ana tjetër, Mimoza theksoi se për të, gjumi është një proces tejet personal dhe i vështirë për t’u ndarë me të tjerët.
“Proceset e gjumit janë shumë personale. Zakonisht nuk i diskutoj këto me njerëz dhe, në fakt, flej vetëm. E shumta, kush mund të ketë akses tek unë gjatë gjumit është vetëm një mace. Nëse vendos të qëndroj me dikë, rri zgjuar, nuk fle. Prandaj, kjo pjesë mbetet e ndërlikuar”, u shpreh ajo.
Në vijim, Sara theksoi se pikërisht kompleksiteti i gjumit ishte arsyeja pse kishte sugjeruar të flinin së bashku, duke nënvizuar se kjo mbetet një çështje individuale dhe e ndjeshme për secilin.
