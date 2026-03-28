Aksident në aksin Korçë–Pogradec, dy të mitur në spital
Transmetuar më 28-03-2026, 19:20

Një aksident rrugor është regjistruar në aksin Korçë–Pogradec, në afërsi të fshatit Çiflig, ku dy automjete janë përplasur me njëra-tjetrën.

Si pasojë e përplasjes, janë shkaktuar dëme të konsiderueshme materiale. Ndërkohë, dy të mitur, të moshës 9 dhe 10 vjeç, të cilët ndodheshin në automjetet e përfshira në aksident, janë transportuar për ndihmë mjekësore në Spitali i Korçës.

Sipas burimeve, fëmijët po i nënshtrohen ekzaminimeve mjekësore dhe ndodhen nën kujdesin e stafit shëndetësor.

Ndërkohë, shërbimet e Policia e Shtetit kanë nisur hetimet për të zbardhur shkaqet dhe rrethanat e aksidentit.

