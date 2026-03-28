Përplasje mes Spiropalit dhe ministres Ismaili në mbledhjen me dyer të mbyllura në PS. Ndërhyn Rama për të qetësuar situatën

Një përplasje verbale është regjistruar gjatë një mbledhjeje me dyer të mbyllura të grupit parlamentar të Partia Socialiste e Shqipërisë, ku ishin të pranishëm edhe anëtarë të kabinetit qeveritar.
Sipas burimeve nga mbledhja, të cituara nga gazetari Muhamed Veliu i Top Channel, përplasja ndodhi mes ministres për Marrëdhëniet me Parlamentin, Erjona Ismaili, dhe ish-ministres Elisa Spiropali.
Ngjarja ka nisur teksa ministrja Ismaili po prezantonte strategjinë e komunikimit. Gjatë fjalës së saj, Spiropali ka reaguar duke qeshur, një veprim që është interpretuar si ndërprerje nga ministrja. Kjo e fundit i është drejtuar me fjalët: “Zonja Spiropali, nuk ka arsye për të qeshur”, ndërsa Spiropali është përgjigjur shkurt: “Urdhëro?”.
Më tej, sipas të njëjtave burime, Spiropali i ka kërkuar ministres Ismaili të kërkojë ndjesë për tonin e përdorur. Në këtë moment ka ndërhyrë kryeministri Edi Rama, i cili i është drejtuar Spiropalit duke theksuar se nuk duhet të ndërhyjë gjatë fjalës së ministres.
Debati ka vijuar, me Ismailin që ka këmbëngulur në kërkesën për ndjesë nga Spiropali. Situata është tensionuar më tej, çka ka sjellë një reagim të dytë nga Rama, i cili, sipas burimeve, i është drejtuar Spiropalit me paralajmërimin: “Mos më detyro të të nxjerr jashtë”.
Në fund, situata është qetësuar me ndërhyrjen e Erjon Braçe, i cili ndodhej i ulur pranë Spiropalit.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd