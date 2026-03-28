Donika Ndoj denoncon punësime elektorale në Bashkinë e Lezhës

Lezhë, 28 mars 2026 – Kryetarja e Partia Demokratike në Lezhë, Donika Ndoj, ka ngritur akuza për punësime elektorale në Bashkia Lezhë, gjatë mbledhjes së fundit të Këshillit Bashkiak.
Gjatë fjalës së saj, Ndoj deklaroi se institucioni vendor ka nisur një fushatë punësimesh me qëllime elektorale, duke pretenduar se janë favorizuar individë të caktuar në prag të proceseve politike.
Ajo paraqiti, sipas saj, disa raste konkrete, duke theksuar se në disa raste janë punësuar edhe persona në moshë pensioni, çka sipas saj përbën shkelje të hapur të legjislacionit në fuqi.
Në vijim, Ndoj adresoi kritika edhe ndaj Agjencia Shtetërore e Kadastrës, duke e akuzuar se është kthyer në një institucion ku, sipas saj, kryhen pazare në lidhje me pajisjen e qytetarëve me certifikata pronësie.
Gjithashtu, ajo u ndal edhe te procesi i rindërtimit pas tërmetit, duke theksuar se shumë qytetarë vijojnë të mbeten pa banesa, pavarësisht fondeve të konsiderueshme të alokuara për këtë qëllim.
Deri më tani nuk ka pasur një reagim zyrtar nga autoritetet vendore lidhur me këto akuza, ndërsa pritet që çështja të vijojë të diskutohet në forume institucionale.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd