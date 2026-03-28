Shqiptarët të parët në Ballkan për nivelin e inteligjencës, sipas raportit të fundit

Shqipëri, 28 mars 2026 – Shqipëria renditet si vendi me nivelin më të lartë të inteligjencës në rajonin e Ballkanit, sipas një renditjeje të publikuar për vitin 2026 nga platforma ndërkombëtare IQ Test.
Sipas këtij raporti, Shqipëria ka një nivel mesatar IQ prej 101.00, duke u pozicionuar në vendin e parë në rajon dhe në vendin e 22-të në rang botëror mes 137 shteteve të analizuara.
Në renditjen rajonale, pas Shqipërisë vjen Serbi me 99.83 pikë, e ndjekur nga Greqi (99.55) dhe Kroaci (99.32). Më tej renditen Maqedonia e Veriut dhe Rumani me nga 98.88 pikë secila, si dhe Mali i Zi me 98.43.
Ndërkohë, në fund të listës për rajonin janë Bosnja dhe Hercegovina me 97.13 dhe Bullgari me 96.54. Për Kosovë nuk janë publikuar të dhëna në këtë raport.
Në nivel global, vendin e parë e mban Hong Kong me 107.73 pikë, i ndjekur nga Koreja e Jugut (106.97) dhe Kinë (106.48).
Raporti thekson se këto vlerësime bazohen në teste të standardizuara të IQ-së dhe duhet të interpretohen me kujdes, pasi inteligjenca është një koncept kompleks që ndikohet nga faktorë të ndryshëm, përfshirë arsimin, mjedisin dhe kulturën.
