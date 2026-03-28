Parandalohet një krim në familje në Vlorë, policia neutralizon 75-vjeçarin që kërcënonte me thikë familjarët

Vlorë, 28 mars 2026 – Një ngjarje e rëndë është parandaluar në kohë nga strukturat e Policia e Shtetit, duke shmangur një tragjedi të mundshme brenda një familjeje.
Sipas informacioneve paraprake, shërbimet e policisë kanë marrë një njoftim për një person të armatosur me thikë, i cili po kërcënonte familjarët e tij në banesë. Menjëherë pas sinjalizimit, forcat e rendit kanë ndërhyrë duke bërë të mundur neutralizimin dhe ndalimin e autorit.
Bëhet fjalë për një 75-vjeçar, i cili dyshohet se kishte ushtruar dhunë dhe përbënte rrezik real për jetën e bashkëshortes dhe anëtarëve të tjerë të familjes.
Falë reagimit të shpejtë të policisë, situata është vënë nën kontroll pa pasoja për jetën e personave të përfshirë, duke shmangur përshkallëzimin e mëtejshëm të konfliktit.
Autoritetet vijojnë hetimet për zbardhjen e plotë të rrethanave të ngjarjes, ndërsa materialet procedurale i janë referuar organeve kompetente për vijimin e veprimeve ligjore.
