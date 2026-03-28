Fenomen i rrallë në Australi, qielli merr ngjyrë të kuqe pas ciklonit Narelle

Australi, 28 mars 2026 – Një fenomen i rrallë natyror ka përfshirë pjesë të Australia Perëndimore, duke e kthyer qiellin në një ngjyrë të kuqe intensive dhe duke krijuar pamje që ngjajnë me skena apokaliptike.
Ngjarja ndodhi të premten, pasi cikloni Cikloni Narelle solli masa të mëdha pluhuri në rajon. Grimcat e dendura në ajër errësuan diellin dhe ulën ndjeshëm shikueshmërinë, duke zhytur zonat urbane dhe rurale në një dritë të pazakontë të kuqërremtë.
Banorët raportuan se atmosfera u transformua brenda pak orësh, ndërsa qielli mori një ngjyrë të fortë portokalli në të kuqe, duke krijuar një peizazh të pazakontë dhe mbresëlënës.
Pamjet e shpërndara në rrjetet sociale tregojnë një ambient që i ngjan skenave të filmave fantastiko-shkencorë, me kontraste të forta ngjyrash dhe një horizont të mbuluar nga pluhuri.
Ekspertët shpjegojnë se ky fenomen ndodh kur erërat e forta të ciklonit ngrejnë sasi të mëdha pluhuri dhe rëre në atmosferë, të cilat më pas filtrojnë dritën e diellit dhe krijojnë këtë efekt vizual dramatik.
Megjithëse spektakolar, fenomeni ka sjellë edhe shqetësime për cilësinë e ajrit dhe shëndetin e banorëve, duke bërë që autoritetet të këshillojnë shmangien e qëndrimit të gjatë në ambiente të hapura.
Ky episod mbetet një nga dukuritë më të pazakonta natyrore të regjistruara së fundmi në rajon.
