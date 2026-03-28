Mimoza Ahmeti rrëmben vëmendjen në natën e parë të “Ferma VIP 3”, bëhet virale me batutat

Tiranë, 28 mars 2026 – Hyrja e shkrimtares së njohur Mimoza Ahmeti në spektaklin “Ferma VIP 3” ka tërhequr menjëherë vëmendjen e publikut, duke u kthyer në një nga momentet më të komentuara të mbrëmjes së parë.
E njohur për stilin e saj të drejtpërdrejtë dhe plot spontanitet, Ahmeti arriti të krijojë situata humoristike që në minutat e para brenda fermës, duke u bërë virale në rrjetet sociale për batutat e saj.
Gjatë prezantimit, konkurrentët u vendosën përballë një prove ku duhet të zgjidhnin një “shok”. Megjithatë, Ahmeti mbeti e surprizuar kur iu caktua një kafshë, duke reaguar me humor dhe ironi ndaj situatës. Komentet e saj shkaktuan të qeshura si te banorët, ashtu edhe te publiku.
Ajo vijoi me batuta edhe më vonë, kur banorëve iu komunikua se për një javë do të ushqeheshin vetëm me fasule. Reagimi i saj spontan dhe i drejtpërdrejtë u bë menjëherë viral, duke e kthyer në një nga personazhet më të spikatur të formatit që në nisje.
Pjesëmarrja e Mimoza Ahmetit pritet të sjellë dinamika të reja në “Ferma VIP 3”, ndërsa publiku duket se e ka përqafuar menjëherë stilin e saj unik dhe pa filtra.
