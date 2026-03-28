Papa Leoni XIV thirrje miliarderëve në Monako: Ndihmoni njerëzit në nevojë

Monako, 28 mars 2026 – Papa Leoni XIV ka zhvilluar një vizitë historike në Principatën e Monakos, duke u bërë Papa i parë në pesë shekujt e fundit që viziton këtë shtet të vogël, por me ndikim të madh ekonomik.
Ati i Shenjtë mbërriti me helikopter nga Vatikani dhe e nisi axhendën me një takim me Princin Albert II, në një vizitë që konsiderohet simbolike për marrëdhëniet mes Kishës Katolike dhe këtij qytet-shteti.
Gjatë fjalës së tij, Papa Leoni XIV iu drejtua veçanërisht shtresave më të pasura, duke i bërë thirrje miliarderëve që të ndajnë pasurinë e tyre me ata që janë në nevojë. Ai theksoi se solidariteti dhe drejtësia sociale janë thelbësore në një botë që përballet me sfida të shumta.
“Çdo e mirë që ndodhet në duart tona duhet ndarë”, u shpreh Papa, duke nënvizuar rëndësinë e ndihmës ndaj më të dobëtëve dhe duke kujtuar mesazhin biblik se “janë të vegjlit ata që bëjnë historinë”.
Monako, i njohur si një nga qendrat kryesore të pasurisë në botë dhe destinacion për miliarderët dhe jahtet luksoze, u përdor si sfond për këtë mesazh të fortë mbi barazinë dhe përgjegjësinë sociale.
Vizita e Papës në Monako vjen në kuadër të një kalendari të ngjeshur udhëtimesh ndërkombëtare. Ai pritet të zhvillojë një turne në disa vende afrikane gjatë muajit prill, si dhe një vizitë njëjavore në Spanjë në qershor.
Kjo vizitë shënon një moment të rëndësishëm diplomatik dhe fetar, duke rikthyer vëmendjen mbi rolin e Kishës në adresimin e sfidave globale sociale dhe ekonomike.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd