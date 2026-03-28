Plagosje me thikë pranë Spitalit Rajonal të Vlorës, i riu në kirurgji
Transmetuar më 28-03-2026, 15:45

Vlorë, 28 mars 2026 – Një ngjarje e rëndë është regjistruar mesditën e sotme në afërsi të Spitalit Rajonal të Vlorës, ku një 33-vjeçar ka mbetur i plagosur me mjet prerës.

Sipas të dhënave paraprake, ngjarja ka ndodhur rreth orës 13:30, ndërsa i riu është qëlluar dy herë me thikë në rrethana ende të paqarta.

Menjëherë pas incidentit, i plagosuri është transportuar në ambientet e kirurgjisë të spitalit, ku po merr ndihmën e nevojshme mjekësore. Burime spitalore bëjnë me dije se ai ndodhet nën kujdesin e mjekëve.

Ndërkohë, forcat e policisë kanë mbërritur në vendngjarje dhe kanë nisur hetimet për identifikimin e autorit dhe zbardhjen e plotë të rrethanave të kësaj ngjarjeje.

Autoritetet pritet të japin detaje të mëtejshme në vijim, ndërsa po punohet për dokumentimin e plotë të rastit.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

