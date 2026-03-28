Plagosje me thikë pranë Spitalit Rajonal të Vlorës, i riu në kirurgji

Vlorë, 28 mars 2026 – Një ngjarje e rëndë është regjistruar mesditën e sotme në afërsi të Spitalit Rajonal të Vlorës, ku një 33-vjeçar ka mbetur i plagosur me mjet prerës.
Sipas të dhënave paraprake, ngjarja ka ndodhur rreth orës 13:30, ndërsa i riu është qëlluar dy herë me thikë në rrethana ende të paqarta.
Menjëherë pas incidentit, i plagosuri është transportuar në ambientet e kirurgjisë të spitalit, ku po merr ndihmën e nevojshme mjekësore. Burime spitalore bëjnë me dije se ai ndodhet nën kujdesin e mjekëve.
Ndërkohë, forcat e policisë kanë mbërritur në vendngjarje dhe kanë nisur hetimet për identifikimin e autorit dhe zbardhjen e plotë të rrethanave të kësaj ngjarjeje.
Autoritetet pritet të japin detaje të mëtejshme në vijim, ndërsa po punohet për dokumentimin e plotë të rastit.
