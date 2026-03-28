Automjeti bie në liqenin e Banjës në Gramsh, shoferi shpëton mrekullisht

Gramsh, 28 mars 2026 – Një aksident i rëndë rrugor është regjistruar pasditen e sotme pranë qytetit të Gramshit, ku një automjet ka dalë nga rruga dhe ka përfunduar në liqenin e Banjës.
Sipas informacioneve paraprake, mjeti ka humbur kontrollin teksa po kalonte mbi një urë, duke rënë më pas në ujë dhe duke u zhytur pjesërisht. Menjëherë pas ngjarjes, shërbimet e emergjencës dhe banorë të zonës kanë ndërhyrë për t’i ardhur në ndihmë drejtuesit të automjetit.
Fatmirësisht, shoferi është nxjerrë në kohë nga uji dhe është transportuar me urgjencë drejt spitalit, ku ndodhet jashtë rrezikut për jetën dhe po merr trajtimin e nevojshëm mjekësor.
Autoritetet kanë mbërritur në vendngjarje dhe kanë nisur hetimet për të zbardhur rrethanat e plota të aksidentit. Paraprakisht dyshohet se humbja e kontrollit të mjetit mund të ketë ardhur si pasojë e shpejtësisë së lartë ose kushteve të rrugës.
Policia u bën apel drejtuesve të mjeteve të tregojnë kujdes të shtuar, veçanërisht në segmentet rrugore pranë ujërave dhe urave, për të shmangur aksidente të ngjashme.
