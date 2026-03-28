Ermal Mamaqi opinionist në ‘Ferma VIP 3’: ‘Me Arbana Osmanin dikur e urrenim njëri-tjetrin’

Mbrëmjen ekaluar nisi spektakli Ferma VIP në edicionin e tij të tretë, ku një nga risitë kryesore është prania e Ermal Mamaqi në rolin e opinionistit.
Në një intervistë për emisionin “Mes Dritë”, Mamaqi foli për rikthimin e tij në televizion, duke e cilësuar si një moment të rëndësishëm në karrierë.
“Është një rikthim në vendin ku unë u zgjerova si artist. Ka qenë një nga frikërat e mia më të mëdha të bëhesha prezantues apo showman. Nuk ka lidhje me të qenurit aktor. Ishte një ‘dhimbje’ e madhe në fillim, por Vizion Plus dhe Olta Dulaku më bënë ta provoja te ‘Dancing with the Stars’ dhe të zhvilloja potencialin tim”, u shpreh ai.
Mamaqi kujtoi gjithashtu fillimet e tij në televizion, të lidhura me moderatoren e “Ferma VIP 3”, Arbana Osmani.
“Hera e parë që kam punuar në televizion ka qenë pikërisht me Arbanën në vitin 2003. Atëherë e urrenim njëri-tjetrin, mendonim si ta vrisnim njëri-tjetrin çdo mëngjes. Por me pjekurinë, fillon e vlerëson kolegun për të mirat që ka”, rrëfeu ai.
Ai ndau edhe reagimin e bashkëshortes së tij, Amarda Toska, lidhur me këtë eksperiencë të re. Fillimisht, sipas tij, ajo mendoi se ai do të ishte pjesë e spektaklit si fermer dhe reagoi me habi, por më pas e mbështeti në rolin e opinionistit.
