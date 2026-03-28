Ja 18 pjesëmarrësit e ‘Ferma VIP 3’

Edicioni i tretë i “Ferma VIP” nisi zyrtarisht më 27 mars 2026 në Vizion Plus, nën moderimin e Arbana Osmanit. Fermerët e parë iu bashkuan shtëpisë për të garuar për çmimin e madh prej 200 mijë eurosh, dyfish i vlerës së edicioneve të mëparshme.
Në rolin e opinionistëve këtë vit janë tre figura: Armina Mevlani, Ermal Mamaqi dhe Einxhel Shkira.
18 pjesëmarrësit e këtij edicioni
Nga fusha e muzikës, skenës dhe rrjeteve sociale, pjesëmarrësit përfshijnë:
Jonida Maliqi, Soni Malaj, Elvis Pupa, Mimoza Ahmeti Sara Karaj, Romir Zalla, Vanesa Sono, Adi Pula, DJ Rafaela DJ Blerina Bajko, Gona Sina, Gresa Sekiraqa, Beni Vacaj, Malbora Gurra, Kuba Fabiola Elezaj, Xhesi Loci, Akil Vardi, Indri Shiroka
Ky edicion pritet të sjellë sfida të reja dhe momente argëtuese për publikun shqiptar, duke përzier emra të njohur të showbiz-it me personalitete të reja.
