Turisti italian gjendet i pajetë në hotel

Një shtetas italian, identifikuar me inicialet G.P., rreth 81 vjeç, është gjetur pa shenja jete ditën e sotme rreth orës 10:10 në ambientet e një hoteli në Durrës.
Sipas shqyrtimit paraprak, nuk janë konstatuar dëmtime të jashtme që mund të kenë shkaktuar vdekjen. Trupi i pajetë është dërguar për autopsi në Institutin e Mjekësisë Ligjore, me qëllim përcaktimin e shkakut të vdekjes.
Materialet procedurale janë referuar Prokurorisë së Durrësit për veprime të mëtejshme.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd