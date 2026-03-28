LAJM I FUNDIT: Berisha njofton datën e protestës kombëtare – 17 prill në Tiranë

Kryetari i Partisë Demokratike, Sali Berisha po zhvillon këtë të shtunë, më 28 mars, një bashkëbisedim me qytetarët në rrjetet sociale.
Gjatë fjalës së tij, Berisha i bëri thirrje kryeministrit Edi Rama të japë dorëheqjen sa më parë, ndërsa zbuloi dhe datën e protestës së ardhshme të opozitës.
“Me datën 17 prill, Shqipëria në Tiranë për dorëheqjen e Ramës. Nuk do gjesh paqe kurrë.”, tha kryedemokrati.
Mes të tjerash, ai ripërsëriti akuzat për korrupsion ndaj Ramës dhe qeverisë së tij.
