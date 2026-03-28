Aksident zinxhir në aksin Thumanë-Fushë Krujë

Transmetuar më 28-03-2026, 10:04
Një aksident ‘zinxhir’ ka ndodhur pak minuta më parë në aksin Thumanë–Fushë Krujë, ku janë përfshirë tre automjete.
Si pasojë, dy persona kanë mbetur të plagosur.
Shkaqet e aksidentit ende nuk janë të qarta, ndërsa policia ndodhet në vendngjarje duke hetuar për rrethanat e ngjarjes.
