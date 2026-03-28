Gjendet i pajetë turisti grek në Sarandë
Transmetuar më 28-03-2026, 10:01

Një shtetas grek, 48 vjeç, është dërguar i pajetë në urgjencën e spitalit të Sarandës mbrëmjen e djeshme rreth orës 22:00.

Viktima është identifikuar si Pavllos Simeriontaqis, me origjinë nga Athina.

Pas mbërritjes në spital, është njoftuar policia, e cila ka nisur veprimet për sqarimin e rrethanave të ngjarjes.

Sipas informacioneve paraprake, në trupin e viktimës nuk janë konstatuar shenja dhune, ndërsa dyshohet se shkaku i vdekjes mund të ketë qenë arresti kardiak.

Trupi i pajetë do të transportohet në Instituti i Mjekësisë Ligjore në Tiranë, ku do t’i nënshtrohet ekspertizës për përcaktimin e shkakut të saktë të vdekjes.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

