Një ligjvënës i lartë iranian e ka përshkruar anëtarësimin e vendit në Traktatin për Mospërhapjen e Armëve Bërthamore (NPT) si "të pakuptimtë", duke iu referuar dështimit siç tha ai të traktatit për të mbrojtur objektet bërthamore të vendit nga agresioni i jashtëm.
Ebrahim Rezaei, anëtar i parlamentit dhe zëdhënës i komisionit të sigurisë kombëtare dhe politikës së jashtme, i bëri këto komente në një postim në X, më parë Twitter, disa orë pasi koalicioni izraelito-amerikan kreu sulme në centralet bërthamore.
"Traktati i NPT-së nuk na ka ofruar asnjë avantazh," tha Rezaei. "Ai as nuk e ka mbrojtur vendin tonë nga sulmet e fuqive bërthamore dhe as nuk ka parandaluar sulme të përsëritura ndaj objekteve tona bërthamore. Dokumentet dhe marrëveshjet ndërkombëtare janë shpërfillur plotësisht."
Që nga nisja e agresionit izraelito-amerikan kundër Republikës Islamike të Iranit në fund të shkurtit, vendet bërthamore iraniane janë shënjestruar disa herë, ndërsa Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë Atomike (IAEA) nuk e ka dënuar atë tha ligjëvënësi iranian.
Sulmi i fundit erdhi dje më herët në 2025 u kryen bombardime të gjera në tre nga objektet kryesore bërthamore të Iranit.
Autoritetet iraniane kanë denoncuar heshtjen e agjencisë bërthamore të OKB-së, si dhe të bashkësisë ndërkombëtare, lidhur me shkeljen e konventave ndërkombëtare.
Rezaei vuri në dukje një standard të dyfishtë të dukshëm në qasjen e bashkësisë ndërkombëtare ndaj detyrimeve të traktateve, duke vënë në dukje se SHBA-të janë tërhequr nga afërsisht 60 organizata dhe konventa ndërkombëtare vitet e fundit pa u përballur me ndonjë pasojë.
"Shtetet e Bashkuara janë tërhequr nga 60 organizata dhe konventa ndërkombëtare", tha Rezaei. "Megjithatë, nëse do të tërhiqeshim nga NPT-ja, Perëndimi ka të ngjarë të reagonte me habi dhe kundërshtim."
Rezaei tha se ka ardhur momenti që Irani të rishqyrtojë angazhimet e tij sipas traktatit. "Është koha për t’u larguar", tha ai.
Shqyrtimi i tërheqjes së Iranit nga NPT vjen në sfondin e një lufte të nisur më 28 shkurt me vrasjen e Udhëheqësit të Revolucionit Islamik, Ajatollah Seyyed Ali Khamenei, dhe disa komandantëve të lartë ushtarakë, dhe mbi 1,300 civilë në të gjithë vendin.
Populli iranian mendon se lufta e paprovokuar – dy herë në më pak se një vit – është provë se traktatet ndërkombëtare nuk ofrojnë mbrojtje kundër kundërshtarëve armiqësorë, tha zyrtari iranian.
Ai veço edhe se, ndërsa Irani është anëtar i NPT-së, Izraeli ka refuzuar t’i bashkohet asaj ose të lejojë inspektime të objekteve të tij klandestine të armëve bërthamore.
