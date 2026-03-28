Sulm ndaj bazës amerikane në Arabinë Saudite, plagosen 12 ushtarakë

Një muaj pas përshkallëzimit të tensioneve në Lindja e Mesme, situata mbetet e paqëndrueshme, me zhvillime të reja në përplasjen mes Irani dhe aleancës Shtetet e Bashkuara të Amerikës–Izraeli.
Sipas raportimeve, një sulm i atribuar Iranit ndaj bazës ajrore amerikane “Prince Sultan” në Arabia Saudite ka lënë të plagosur 12 ushtarakë amerikanë, dy prej të cilëve ndodhen në gjendje të rëndë.
Ndërkohë, Presidenti amerikan Donald Trump deklaroi se kontaktet diplomatike me Iranin janë në vijim, duke theksuar se pala iraniane ka shprehur interes për arritjen e një marrëveshjeje. Ai ka bërë gjithashtu thirrje për rihapjen e Ngushtica e Hormuzit, e cila mbetet e bllokuar që prej fillimit të muajit mars.
Në deklaratat e tij, Trump kritikoi edhe NATO për mungesë angazhimi në konflikt, duke paralajmëruar mundësinë e reduktimit të fondeve për aleancën. Ai shtoi se SHBA-ja ka ende objektiva të tjera të mundshme për goditje në territorin iranian.
Situata në rajon vijon të tensionohet edhe më tej, pasi Jemeni ka lëshuar raketa drejt Izraeli, ndërsa rebelët Huthi, të mbështetur nga Irani, kanë paralajmëruar përfshirjen në konflikt nëse sulmet ndaj Teheranit nuk ndalen.
Zhvillimet e fundit po mbajnë në tension të lartë jo vetëm rajonin, por edhe tregjet globale, të ndjeshme ndaj çdo përshkallëzimi të mëtejshëm.
