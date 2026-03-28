Investitorët orientohen drejt arit: Parashikime për çmime mbi 6,000 dollarë në 2026

Tregjet ndërkombëtare po shënojnë një rritje të interesit për arin, i cili vijon të konsiderohet një “strehë e sigurt” në kushte pasigurie ekonomike dhe gjeopolitike.
Luhatjet në bursat globale, presionet inflacioniste dhe tensionet në rajone të ndryshme të botës kanë orientuar kapitalet drejt metaleve të çmuara, veçanërisht arit dhe argjendit. Situata në Lindja e Mesme, përfshirë zhvillimet në Irani, si dhe pasiguritë në Evropa dhe Amerika e Jugut, kanë ndikuar ndjeshëm në rritjen e kërkesës për ar.
Sipas të dhënave të tregut, gjatë vitit 2025 çmimi i arit ka shënuar një rritje të fortë, duke u rritur me rreth 64%. Më 10 mars, ai arriti një nivel rekord historik, duke kaluar pragun e 5,200 dollarëve për ons.
Ekspertët parashikojnë se ky trend rritës do të vijojë edhe gjatë vitit 2026, me çmimin që mund të arrijë në intervalin 6,000–6,300 dollarë për ons. Ky projeksion mbështetet kryesisht nga kërkesa e lartë e bankave qendrore dhe interesimi i shtuar i investitorëve institucionalë.
Megjithatë, tregu i arit mbetet i ndjeshëm ndaj zhvillimeve globale. Luhatjet e shpejta të çmimeve mbeten të mundshme edhe në periudha të shkurtra, siç u vu re në fillim të vitit 2026, kur çmimi pësoi rënie të menjëhershme nga 5,419 në 4,660 dollarë për ons brenda pak ditësh.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd