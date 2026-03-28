‘Mungesa e tij ndihet çdo ditë’! Vajza e Dr. Florit, rrëfim prekës dhe komente për BBV

Tiranë – Kaltrina Kondi, vajza e artistit të ndjerë Dr. Flori, ishte e ftuar në emisionin Goca dhe Gra, ku ndau një rrëfim emocional për mungesën e të atit, si dhe komentoi zhvillimet në Big Brother VIP Albania.
Gjatë intervistës, ajo foli me ndjenjë për humbjen e babait, duke theksuar se mungesa e tij është e përditshme dhe shpesh e vështirë për t’u përballuar.
“Mungesa e tij ndihet çdo ditë. Ka periudha që i kaloj shumë keq, sidomos kur shoh bashkëmoshatarët e mi në momente të rëndësishme të jetës, si diplomimi me të dy prindërit”, u shpreh ajo, mes emocionesh.
Në vijim, Kaltrina Kondi u ndal edhe te loja e banorëve në BBV, duke veçuar Mirin si një nga konkurrentët më të spikatur. Sipas saj, ai është lojtari i vetëm që ka ruajtur korrektësinë në komunikim dhe nuk ka përdorur gjuhë fyese.
“Për mua, vetëm Miri. Është lojtari i vetëm që nuk ka ofenduar dhe ka treguar forcë përballë situatave të vështira”, tha ajo, duke shtuar se ai ka potencialin për të fituar këtë edicion.
Sa i përket raportit mes Selin dhe Mirit, ajo e cilësoi atë si të keqkuptuar, duke theksuar se nuk ka parë elementë që të shkojnë përtej një dinamike loje.
Në përfundim, ajo tregoi mbështetjen e familjes për pjesëmarrjen e tij në spektakël, duke u shprehur krenare për rrugëtimin e tij, pavarësisht vështirësive dhe akuzave me të cilat është përballur gjatë qëndrimit në shtëpi.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd