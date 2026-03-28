Mblidhet sot Grupi Parlamentar i PS: Në fokus Kodi i ri Penal dhe Reforma Territoriale

Tiranë, 28 mars 2026 – Grupi Parlamentar i Partia Socialiste e Shqipërisë do të zhvillojë sot një mbledhje të zgjeruar, ku pritet të diskutohen sfidat parlamentare dhe axhenda ligjore për javët në vijim.
Në këtë takim do të marrin pjesë deputetët socialistë, anëtarë të kabinetit qeveritar, si dhe drejtues të institucioneve kryesore, duke e shndërruar mbledhjen në një forum të rëndësishëm koordinimi politik dhe institucional.
Sipas rendit të ditës, mbledhja do të hapet nga kreu i grupit parlamentar, Taulant Balla, i cili do të paraqesë prioritetet dhe sfidat kryesore në Kuvendi i Shqipërisë. Më tej, fjalën pritet ta marrë Kryeministri Edi Rama, i cili do të japë orientimet politike dhe do të ndalet te reformat dhe projektligjet kryesore.
Pjesë e diskutimeve do të jenë edhe raportimet institucionale, përfshirë atë të drejtueses së Kadastrës, si dhe prezantimi i ecurisë së Reformës Territoriale nga bashkëkryetari i PS për këtë reformë, Arbian Mazniku.
Në qendër të mbledhjes pritet të jenë disa nisma të rëndësishme ligjore, mes tyre drafti i Kodit të ri Penal dhe projektligji për referendumin, i cili pritet të depozitohet së shpejti në Kuvend. Gjithashtu, vëmendje e veçantë do t’u kushtohet reformave jozgjedhore, veçanërisht Reformës Territoriale.
Mbledhja pritet të përmbyllet me nxjerrjen e konkluzioneve dhe përcaktimin e hapave konkretë për përballimin e sfidave parlamentare në periudhën në vijim.
