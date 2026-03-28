KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
Kushte atmosferike të paqëndrueshme. Parashikimi i motit për sot
Transmetuar më 28-03-2026, 07:23

Ditën e shtunë vendi ynë do të ndikohet nga kushte atmosferike të paqëndrueshme.

Moti parashikohet me vranësira mesatare deri të dendura si dhe alternime kthjellimesh të herëpashershme.

Reshjet e shiut të herëpashershme me intensitet kryesisht të ulët parashikohen të jenë prezente që në orët e para të 24-orëshit deri në mëngjes

përgjatë vijës bregdetare. Gjatë ditës reshjet e shiut me intensitet të ulët prekin pjesën më të madhe të territorit, shtrëngata afatshkurtra në zonën perëndimore. Në orët e mbrëmjes reshjet humbasin territor duke mbetur prezente në zonën e jugperëndimit me intensitet të ulët.

Në zonën e Alpeve, në lartësinë mbi 700-900 metra në verilindje, në lartësinë mbi 900-1000 metra në lindje-juglindje reshje bore me intensitet të ulët deri mesatar.

Era do të fryjë me drejtim verilindje – veriperëndim me shpejtësi mesatare 7 m/s, në lugina, përgjatë vijës bregdetare e zonave luginore, hera-herës era pritet të arrijë shpejtësi deri 15 m/s

Deti – Valëzimi në detet Adriatik dhe Jon i forces 2-4 ballë.

