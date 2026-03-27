Mimoza Ahmeti në Ferma Vip: ‘Unë mendova se këtu kishte burra’!

Mimoza Ahmeti, shkrimtare dhe poete e njohur, është pjesë e Ferma VIP 3, ku ka sjellë humorin dhe karakterin e saj të veçantë. Së fundmi, ajo u përball me një sfidë të veçantë brenda ambientit të fermës.
Tek dhoma e Agait, Arbana e ftoi Mimozën të shkonte në një tjetër ambient ku e prisnin tre kuti të mbuluara. Brendësi i kutive përmbante kafshë, dhe Mimoza duhej të zgjidhte një që do ta shoqëronte gjatë gjithë rrugëtimit të saj në fermë.
Shkrimtarja nuk e la mangut batutën e saj karakteristike: pas hapjes së kutive, ajo tha me humor: “Unë mendova se kishte ndonjë burrë këtu.”
Në fund, Mimoza vendosi të marrë me vete një lepur, duke e bërë kështu shoqëruesin e saj të parë në këtë aventurë.
Ferma VIP 3 po shton numrin e pjesëmarrësve dhe surprizat, ndërsa shikuesit mund të presin shumë momente argëtuese dhe të paparashikueshme nga pjesëmarrësit e njohur.
