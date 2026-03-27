‘Çdo gjë është e mundur’! The Guardian: Kosova, një hap larg historisë në Kupën e Botës

KOSOVË – Kosova po shkruan një kapitull të ri në historinë e saj futbollistike. Një komb i vogël, me më pak se një dekadë si ekip i njohur ndërkombëtarisht, është vetëm një ndeshje larg paraqitjes së parë në Kupën e Botës 2026. Sfida vendimtare zhvillohet të martën në Prishtina kundër Turqisë, një duel “çdo gjë ose asgjë” që do të vendosë fatin e Kosovës në Grupin D, ku do të përballet me Australinë, Paraguain dhe Shtetet e Bashkuara.
Trajneri i Kosovës, Franco Foda, tha se ndeshja mund të kishte tërhequr 100,000 tifozë, gati gjysmën e banorëve të kryeqytetit, nëse stadiumi Fadil Vokrri do të kishte kapacitet të mjaftueshëm. Aktualisht stadiumi pranon vetëm 14,000 shikues.
Pas fitoreve tronditëse kundër Suedisë dhe Sllovenisë në fazën kualifikuese, dhe gjysmëfinales së play-off-it ndaj Sllovakisë (4-3), Kosova ka ngritur emocionet dhe krenarinë kombëtare. Sulmuesi i Mallorcës, Vedat Muriqi, e konsideron këtë hap drejt Kupës së Botës si kulmin e karrierës së tij dhe një mundësi për të sjellë lumturi për gjithë Kosovën.
Anësori i Melbourne City, Elbasan Rashani, theksoi se ekipi kombëtar është bërë simbol i mundësive të mëdha: “Si ekip kombëtar, ne u bëmë simbol se çdo gjë është e mundur. Ne i treguam rrugën popullit të Kosovës, për t’u njohur.”
Ndeshja e ardhshme ndaj Turqisë, renditur e 23-ta në botë, paraqet një sfidë të madhe, por besimi dhe mbështetja e tifozëve vendimtarë japin shpresë se Kosova mund të arrijë historinë e parë të saj në Botëror.
Ky moment do të shënojë kulmin e një rrugëtimi të shkurtër, por të jashtëzakonshëm: nga shpallja e pavarësisë në 2008, hyrja në FIFA dhe UEFA në 2016, deri tek prag-kualifikimi për Kupën e Botës vetëm një ndeshje larg.
Kosovarët tani janë gati të shkruajnë një tjetër përrallë futbolli: një komb i vogël, por me ëndrrat më të mëdha.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd