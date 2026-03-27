Nis ‘Ferma VIP 3’, zbulohet çmimi rekord

Për herë të parë që nga nisja e këtij formati, “Ferma VIP 3” vjen me një çmim të madh që thyen çdo rekord të mëparshëm. Është zbuluar zyrtarisht se fituesi i këtij edicioni do të shpërblehet me plot 200.000 euro, duke e kthyer këtë sezon në më të fortin dhe më konkurruesin deri më tani.
Përveç përballjes me jetën në fermë dhe dinamikat sociale, gara për çmimin e madh pritet të sjellë strategji më të forta, emocione më intensive dhe momente të paharrueshme për publikun.
“Ferma VIP 3” premton spektakël, dramë dhe surpriza të shumta, ndërsa shikuesit janë tashmë në pritje për të parë se kush do të arrijë të fitojë jo vetëm simpatinë e publikut, por edhe çmimin e majmë prej 200.000 eurosh.
