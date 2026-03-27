Kombëtarja shqiptare me mungesa për ndeshjen ndaj Ukrainës, largohen Ajeti dhe Ramadani

Kombëtarja e Shqipërisë është nisur drejt Valencia për të vijuar përgatitjet për ndeshjen e 31 marsit kundër Ukrainës, por lista e lojtarëve pësoi dy mungesa të rëndësishme.
Arlind Ajeti u detyrua të largohej që gjatë pjesës së parë të ndeshjes ndaj Polonisë pas një luksacioni në shpatullën e majtë. Ai nuk do të jetë i disponueshëm për sfidën ndaj Ukrainës dhe do të rikthehet tek klubi për vlerësime të mëtejshme mjekësore.
Ndërkohë, Ylber Ramadani do të mungojë për arsye familjare, pasi bashkëshortja e tij ndodhet në pritje të lindjes së fëmijës.
Skuadra vijon përgatitjet për sfidën, ndërsa trajneri do të bëjë ndryshimet e nevojshme për të plotësuar boshllëqet në formacion.
