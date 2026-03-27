Rama nis prezantimin e ekipit të ri drejtues të Njësisë Nr.2 në Tiranë

Mbrëmjen e së premtes, kryeministri Edi Rama zhvilloi një takim me strukturat e Partia Socialiste e Shqipërisë në Njësia Administrative Nr.2, Tiranë, ku prezantoi ekipin e ri drejtues politik të njësisë.
Në këtë takim, Rama u shoqërua nga Sekretari i Përgjithshëm i Partisë Socialiste, Blendi Klosi, i cili ishte caktuar më 22 mars si një nga drejtuesit politikë të njësisë gjatë mbledhjes së Asamblesë. Përveç Klosit, pjesë e ekipit drejtues janë edhe Gent Gazheli, ministrja e Ministria e Ekonomisë dhe e Inovacionit, Delina Ibrahimaj, si dhe zv.ministrja Olta Manjani.
Ky aktivitet vjen në kuadër të angazhimit të kryeministrit për të përforcuar strukturat e Partisë Socialiste në terren dhe për të prezantuar drejtuesit e rinj politikë.
Ndërkohë, është njoftuar se më 28 mars, Rama do të mbledhë Grupin Parlamentar të Partisë Socialiste në Pallati i Brigadave. Takimi, që do të nisë në orën 11:00, do të fokusohet tek strategjia e jetës parlamentare dhe çështja prioritare e integrimit të Shqipërisë në Bashkimi Evropian.
Mbledhja do të hapet nga drejtuesi i grupit parlamentar, Taulant Balla, ndërsa fjalën do ta marrë edhe kryeministri Rama. Janë parashikuar gjithashtu raportime nga zyrtarë të lartë si Lorena Goxhobelli, drejtoresha e Agjencisë Shtetërore të Kadastrës, dhe Arbjan Mazniku, bashkëkryetar i Komisionit për Reformën Administrativo-Territoriale.
