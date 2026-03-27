Renditemi të tretët pas Sirisë dhe Marokut/ Eurostat: 48 mijë shqiptarë morën shtetësi të BE-së në një vit

Rreth 48 mijë shtetas nga Shqipëria kanë përfituar shtetësi në një nga vendet e Bashkimi Evropian gjatë vitit 2024, duke u renditur në vendin e tretë për nga numri i përfituesve, pas Siria dhe Maroku.
Të dhënat e publikuara nga Eurostat tregojnë se në total, rreth 1.2 milionë persona fituan shtetësinë e një vendi të BE-së gjatë vitit 2024, një rritje prej 11.6% krahasuar me vitin pararendës dhe 54.5% më shumë se në vitin 2014.
Sipas raportit, shqiptarët vijojnë të jenë ndër komunitetet më aktive në procesin e natyralizimit, kryesisht në Italia, Greqia dhe Gjermania, ku janë të përqendruara edhe diasporat më të mëdha shqiptare.
Pjesa më e madhe e shtetasve shqiptarë janë natyralizuar në Itali (65.9%) dhe Greqi (22.3%), duke reflektuar lidhjet e forta migratore dhe nivelin e integrimit në këto vende.
Në nivel të përgjithshëm, rreth 88% e shtetësive të reja në BE iu dhanë qytetarëve nga vende jashtë unionit, ndërsa vetëm 10.6% përfituan shtetas nga vende të tjera anëtare.
Sa i përket vendeve që dhanë më shumë shtetësi, në krye renditet Gjermania me mbi 288 mijë natyralizime, e ndjekur nga Spanja dhe Italia. Më pas vijnë Franca dhe Suedia.
Raporti evidenton se rritja më e madhe e natyralizimeve është regjistruar në Gjermani, ndërsa ulje janë vërejtur në Rumania dhe Suedi.
Norma mesatare e natyralizimit në BE për vitin 2024 ishte 2.7 shtetësi për çdo 100 banorë jo-shtetas. Suedia kryeson me 7.5, e ndjekur nga Italia dhe Spanja së bashku me Holanda. Normat më të ulëta janë regjistruar në Lituania, Bullgaria dhe Estonia.
Të dhënat tregojnë gjithashtu se mosha mesatare e përfituesve ishte 31.7 vjeç, ndërsa pjesa më e madhe i përket grupmoshave të reja. Femrat përbënin një përqindje pak më të lartë se meshkujt.
Këto statistika theksojnë trendin e vazhdueshëm të emigracionit dhe integrimit të shqiptarëve në vendet e Bashkimit Evropian, të reflektuar në rritjen e numrit të shtetësive të fituara.
